Schlein, gli attacchi a Mattarella sono vergognosi

"Sono inaccettabili, lo abbiamo detto in questi giorni e lo torno a dire ora, gli attacchi del governo russo al presidente della Repubblica Mattarella al quale rinnoviamo tutta la nostra solidarietà". Così, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, oggi a margine di una visita a L'Aquila insieme a una delegazione di esponenti Dem.

In merito anche alle nuove critiche espresse dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, a Mattarella, Schlein ha detto: "Sono attacchi, provocazioni e anche minacce che non sono minimamente accettabili. Torniamo a ribadire - ha concluso - non solo il nostro supporto pieno al presidente della Repubblica, ma anche al fatto che tutto il Paese è con lui".





