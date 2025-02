Consiglio Abruzzo: la settimana politica all'Emiciclo

La settimana politica all'Emiciclo si apre con la Conferenza dei Capigruppo convocata per domani, martedì 18 febbraio, alle ore 12:30, all'Aquila, per l'organizzazione dei lavori consiliari.

Alle ore 15 si riunirà la Commissione Consiliare "Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro" con i seguenti punti all'ordine del giorno: risoluzione, a firma del consigliere Verrecchia, "Espressione di vicinanza e gratitudine alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate e alla Polizia Locale"; progetto di legge, iniziativa di Giunta regionale, "Istituzione dell'Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (Aral)" (audizioni: Cgil, Cisl, Uil e Ugl Abruzzo); progetto di legge, iniziativa dei consiglieri Menna e Cavallari, "Modifiche alla Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva"; progetto di legge, iniziativa popolare, "Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019" (audizioni: assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì e gli avvocati Filomena Gallo, Francesca Re e Roberto D'Andrea); audizione del Direttore generale della Asl n. 1 Ferdinando Romano in merito alla predisposizione del piano di rientro con particolare riferimento alla situazione debitoria con la struttura ex Onpi; aggiornamento stato dell'arte Rsa Montereale; mancato pagamento fatture delle società che forniscono i servizi di manutenzione e pulizia della Asl; progetto di legge, di iniziativa dei consiglieri Blasioli, Taglieri, Monaco, Pepe, Pavone, Pietrucci, Mariani, D'Amico, Cavallari, Alessandrini, Di Marco, Menna, Paolucci, Marinucci, Lugini e Verrecchia "Disposizioni per il sostegno alle attività di studio e ricerca in ambito universitario".

La Commissione di Vigilanza è convocata per giovedì 20 febbraio 2025, alle ore 10, per esaminare la situazione del recupero credito prenotazioni Cup della Asl 01 con le seguenti audizioni: Nicoletta Verì; Ferdinando Romano; Emanuela Grimaldi, Direttrice Dipartimento Sanità Regione Abruzzo; Pierluigi Cosenza, Direttore Asr; Pierluigi Biondi, presidente Comitato ristretto dei sindaci per la Sanità dell'Aquila; Francesco Marrelli, segretario provinciale Cgil L'Aquila. Il secondo punto riguarda le problematiche relative al trattamento dei dipendenti Arap (audizioni: Tiziana Magnacca, assessore regionale Attività Produttive; Mario Battaglia, Commissario straordinario Arap; Antonio Morgante, direttore generale Arap; Antonio Iecco, revisore legale Arap; i rappresentanti sindacali Rsu Arap.

Infine, sarà affrontata la situazione del Carcere di Castrogno di Teramo con Monia Scalera, Garante dei detenuti; Maria Lucia Avantaggiato, Direttrice Carcere di Castrogno; i rappresenti sigle sindacali polizia penitenziaria.



