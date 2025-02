Cadavere in auto nel canale dopo incidente, vittima una 27enne

Era alla guida della sua auto quando, forse a causa della scarsa illuminazione della strada, non si sarebbe accorta della presenza di un canale, peraltro non delimitato da guardrail. Avrebbe perso quindi il controllo del mezzo che, nella notte fra venerdì e sabato, è finito nella scarpata ed è rimasto lì fino a questa mattina, quando alcuni passanti hanno avvistato le ruote. Vittima di un incidente autonomo, la cui dinamica esatta è comunque ancora da chiarire, una giovane di 27 anni di cui i familiari avevano segnalato la scomparsa ieri.

L'auto è finita in un canale di scolo nella zona commerciale di San Giovanni Teatino, località Dragonara. Per tirarla fuori sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Sul posto anche 118 e Polizia.

Il corpo della ragazza è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Chieti, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Domani si deciderà se procedere a ispezione cadaverica o autopsia. L'auto è stata posta sotto sequestro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA