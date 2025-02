Sabino Esplodenti, il 17 incontro in Regione a Pescara su Cigs

Lunedì prossimo, 17 febbraio, è previsto un incontro all'Assessorato alle Attività produttive della Regione Abruzzo a Pescara per la Sabino Esplodenti di Casalbordino sul tema dell'ulteriore proroga della cassa integrazione straordinaria per altri sei mesi. Lo ricorda una nota dell'assessore Tiziana Magnacca, impegnata sui tavoli di confronto anche per la Pilkington Italia nell'area industriale di San Salvo e per la Denso Manufacturing.

Sul fronte Pilkington, ricorda la nota, i lavoratori stanno usufruendo fino al prossimo 2 marzo, di una cassa integrazione guadagni straordinaria nell'ambito dei contratti di solidarietà.

L'accordo raggiunto e sottoscritto presso il ministero del Lavoro giovedì scorso prevede la proroga del trattamento di Cigs per contratto di solidarietà per ulteriori dodici mesi, a decorrere dal 3 marzo, con una riduzione oraria media dell'orario di lavoro.

Inoltre l'assessore aggiunge che è stato aggiornato il tavolo, sempre attivato presso il Ministero del Lavoro, per la Denso Manufacturing.

"Il problema vero - dichiara Magnacca - è la tenuta sociale che vede impegnata la Regione Abruzzo, che sta facendo la sua parte e ha messo a disposizione, come per i periodi precedenti ulteriori, misure di politiche attive per la formazione e riqualificazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendali per realtà produttive che sono parte integrante per l'economia del territorio".

"Dobbiamo garantire i lavoratori e nel contempo sostenere le attività produttive - aggiunge l'assessore - e che vede il confronto costruttivo con azienda e sindacati nella consapevolezza della necessità del contenimento della crisi del mercato dell'auto, nel caso della Pilkington e della Denso, e per quanto attiene alla Sabino Esplodenti per la fase di riorganizzazione aziendale che vede impegnata la proprietà".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA