Nevica in Alto Sangro, rallentamenti su Ss17, a Roccaraso 4 bus

Nevica sulla strada statale 17, tra Roccaraso e Castel di Sangro (L'Aquila), sul manto stradale circa dieci centimetri di coltre bianca costringono i mezzi a procedere a passo d'uomo, anche se non si registrano particolari disagi. Ingorghi e rallentamenti nei pressi degli impianti sportivi dell'Aremogna, a Roccaraso, a causa di auto private non adeguatamente equipaggiate. Nel weekend saranno circa 60 le piste aperte tra Aremogna (Roccaraso) e Monte Pratello (Rivisondoli).

Oggi intanto solo 4 bus turistici sono stati autorizzati all'accesso a Roccaraso, domani ne arriveranno 46.

Dario Colecchi di FederTurismo, dopo la nota diffusa da Federalberghi, difende la stagione. "Non c'è nessun calo, ma, rispetto alla passata stagione, si registra un incremento delle presenze negli alberghi. La neve d'altronde è caduta e questo fine settimana sarà un attrattore naturale" afferma Colecchi, mentre Federalberghi aveva parlato di un calo del 60 per cento delle presenze.



