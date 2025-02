Maltempo: chiusi sottopassi Francavilla e S.Giovanni Teatino

Sono diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco a Francavilla al Mare dove la pioggia battente ha allagato strade, garage e anche alcune abitazioni.

Attualmente, come reso conto noto dalla sindaca Luisa Russo, sono chiusi i sottopassi di via Marrucini, via Pola, dove un'auto è stata sommersa dall'acqua con il conducente che è riuscito a mettersi in salvo, e piazza Angelucci. I tecnici della ditta per le emergenze, i volontari della protezione civile e gli agenti della polizia locale sono al lavoro per risolvere tali problematiche. La sindaca raccomanda prudenza e ricorda che il numero per le emergenze è 3485260370.

Segnalazioni di allagamenti arrivano dai cittadini attraverso i social.

A San Giovanni Teatino i sottopassi sono stati chiusi momentaneamente a causa di un guasto elettrico che ha bloccato gli impianti di sollevamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA