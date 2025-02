Maltempo: Anas, per allagamento chiusa Statale 16 a Ortona

A causa di un allagamento dovuto alle intense precipitazioni che stanno interessando l'Abruzzo, la strada statale 16 "Adriatica" è provvisoriamente chiusa al traffico per un tratto di circa 1 km tra Ortona e Francavilla al Mare (Chieti). Lo rende noto l'Anas. La circolazione è temporaneamente indirizzata sulla rete stradale limitrofa con indicazioni in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.





