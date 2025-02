Facilitazione digitale: nell'Aquilano nuovi sportelli nei Cup

Incrementare l'utilizzo dei servizi digitali del Servizio sanitario regionale, riducendo le code agli sportelli grazie alle prenotazioni online delle visite e alla consultazione a distanza di referti e comunicazioni: il servizio più rapido, efficiente ed economico sarà garantito anche dal supporto dei facilitatori del progetto Punto Digitale Facile, attivi fino al 31 dicembre in sei sportelli dedicati presso gli URP e i CUP di Avezzano, Sulmona e L'Aquila. E' quanto prevede il protocollo d'intesa siglato all'Aquila tra Regione Abruzzo, Abruzzo Progetti s.p.a., società in house della Regione che sta curando il progetto sulla facilitazione digitale, e la Asl Avezzano Sulmona L'Aquila, alla presenza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Presenti l'amministratore unico di Abruzzo Progetti, Pasqualino Di Cristofano, e il direttore generale della Asl, Ferdinando Romano. I dettagli del progetto, comprese le modalità operative, lo stato di attuazione e gli obiettivi sono stati illustrati in modo approfondito da Paola Losito, Responsabile dell'Ufficio di supporto al Direttore Generale. Si tratta in sostanza di un'ulteriore implementazione del progetto "Punto Digitale Facile" con l'obiettivo di ridurre il digital divide e promuovere un uso più consapevole delle nuove tecnologie da parte dei cittadini. Il progetto, finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è coordinato dalla Regione Abruzzo in qualità di soggetto attuatore. In particolare, il direttore generale, Antonio Sorgi, responsabile della supervisione e dell'indirizzo strategico dell'iniziativa, ha individuato Abruzzo Progetti quale soggetto realizzatore per l'esecuzione operativa, in linea con gli obiettivi del piano di attuazione condiviso con il Dipartimento. "Con questo progetto compiamo un passo decisivo verso la semplificazione e la digitalizzazione del sistema sanitario regionale, ponendo al centro le reali esigenze dei cittadini - ha detto Marsilio - La digitalizzazione ha l'obiettivo di facilitare l'accesso ai servizi, ma senza un'adeguata formazione degli utenti rischia di trasformarsi in un labirinto complesso, fatto di Spid, Pin e codici difficili da gestire".



