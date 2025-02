Elly Schlein guiderà delegazione Pd in visita all'Aquila

Sarà la segretaria del Pd Elly Schlein a guidare lunedì 17 febbraio la delegazione Dem in visita all'Aquila. Schlein sarà alle 10 alla scuola primaria Gianni Rodari nella frazione di Sassa (in via San Pietro).

A seguire visiterà la vicina scuola dell'infanzia Gianni Rodari (via Madonna delle Pagliare). Quindi, la delegazione sarà al Liceo musicale e Convitto nazionale Domenico Cotugno (Musp in via Pasquale Ficara).

La visita annunciata arriva dopo mesi di confronto acceso tra maggioranza e opposizione in merito alla gestione della ricostruzione post-sisma, in particolare degli edifici scolastici.

Lunedì scorso, c'è stato all'Aquila un consiglio comunale aperto sulla situazione delle scuole cittadine anche da un punto di vista della vulnerabilità sismica.



