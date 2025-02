Venditti food premiata a Sanremo come 'Eccellenza 2025'

Venditti food è stata premiata come 'Eccellenza Imprenditoriale' per il 2025. Il riconoscimento è stato conferito a Sanremo, nella settimana del Festival della canzone, dal cavaliere Michele Cutro, critico enogastronomico italiano.

Un premio all'impegno dell'azienda marsicana, specializzata in porchetta, "nel migliorare e innovare il proprio processo produttivo, mantenendo sempre il massimo livello di qualità".

Un tributo alla "professionalità e alla serietà con cui l'azienda affronta il mercato - si legge in una nota - affermandosi come un punto di riferimento per tutti gli appassionati di porchetta e non solo".

Soddisfatto il titolare Raffaele Venditti, a Sanremo con sua moglie Francesca. "Si tratta - spiega - di un grande riconoscimento conseguito insieme, poi riceverlo a Sanremo ancora più magico. La dedizione e la passione che stanno dietro ogni singolo prodotto sono il motore che ha permesso all'azienda di raggiungere traguardi straordinari".

Nel 2023, Venditti è stato inserito tra le 100 eccellenze della prestigiosa classifica Forbes.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA