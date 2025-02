Matrimonio nel borgo,Guardiagrele offre la sua cornice romantica

Ha scelto il giorno di San Valentino il Comune di Guardiagrele per presentare l'adesione al progetto "Matrimonio nel Borgo", promosso dall'Associazione Culturale Wedding Bureau con l'obiettivo di offrire a coppie di sposi, prevalentemente stranieri, un'atmosfera romantica e suggestiva per l'allestimento della giornata delle nozze. Dai dati sul Wedding Tourism in Italia relativi al 2024, elaborati dal Centro Studi Turistici di Firenze per 'Italy For Weddings' ed Enit, emerge un aumento della volontà, da parte degli stranieri, di organizzare matrimoni unici grazie all'attrazione esercitata dal Made in Italy, in termini pratici aumento che nell'ultimo anno è dell'11%, con richieste prevalentemente per gli Small o Intimate Wedding, per la Wedding Week, per il Green Wedding e anche per il rinnovo delle promesse. Gli stranieri confermano la predilezione per la festa di nozze nelle dimore storiche, nei borghi e castelli e comunque in luoghi panoramici.

Il progetto Matrimonio nel Borgo prevede innanzitutto di affiancare il Comune in modo che l'ufficio di Unione Civile e quello di Promozione Turistica predispongano documenti informativi/promozionali utili a rispondere con prontezza alle richieste delle coppie. Altra caratteristica è il recupero delle tradizioni nuziali, enogastronomiche, folcloristiche che il borgo conserva e che vive nelle sue feste e ricorrenze: saranno tradotte in esperienze immersive da proporre agli sposi e ai loro ospiti.

Proprio in questa fase di recupero delle tradizioni il team dell'Associazione Wedding Bureau ha coinvolto le associazioni culturali di Guardiagrele che provvederanno a raccogliere materiali in forma orale, scritta, video e fotografica.

Successivamente il team di lavoro si occuperà di coinvolgere, sempre in collaborazione con il Comune, i potenziali operatori economici, le associazioni e gli operatori culturali locali e dei comuni limitrofi per individuare e fornire i servizi necessari a ospitare un viaggio di matrimonio.

"Guardiagrele, con la sua ricca storia, i paesaggi mozzafiato e la cultura unica, può essere meta autentica e desiderata per coppie di tutto il mondo - commenta il sindaco, Donatello Di Prinzio - Questo prodotto turistico non solo valorizza le nostre bellezze artistiche e naturali, ma può rappresentare un'opportunità significativa per l'economia locale, facendo crescere gli operatori e creando nuovi posti di lavoro"



