Fine vita: M5s, dopo nostre sollecitazioni torna in Commissione

"La strada è tracciata, non resta che la volontà di percorrerla per approvare anche in Abruzzo la norma sul fine vita presentata dall'Associazione Luca Coscioni": è il commento della Consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini all'indomani dell'approvazione del testo sul fine vita nella Regione Toscana. "Grazie a una nostra sollecitazione - continua - la Quinta Commissione in Consiglio regionale ha calendarizzato, per martedì 18 febbraio, la discussione sulla proposta di legge. Riprende anche in Abruzzo l'iter normativo che fu sospeso a giugno 2024, per garantire una più ampia discussione sul tema, rallentata poi dalle audizioni per i disavanzi Asl, resi noti a inizio legislatura, e all'approvazione dell'ultima Legge di Bilancio".

"Oggi non ci sono più giustificazioni per frenare il percorso di approvazione in Abruzzo che, ricordiamolo, è stata la seconda regione in Italia, dopo il Veneto, a depositare in Consiglio Regionale le firme di ottomilacentodiciannove cittadini e cittadine in favore della proposta di legge regionale elaborata dall'Associazione Luca Coscioni. Il Collegio di garanzia regionale ne ha già sancito l'ammissibilità, rispetto alla Costituzione e allo Statuto - incalza la Consigliera - ora dobbiamo approvare il testo che rappresenta un esempio importantissimo per l'autodeterminazione delle persone e la libera scelta di chi soffre, nonché una grande opportunità per il territorio abruzzese, e non solo, di colmare il vuoto normativo in materia di suicidio assistito".

"A livello sanitario non esiste un protocollo chiaro per la gestione delle richieste di fine vita e, anche i pazienti che potrebbero rientrare nei criteri stabiliti dalla Corte Costituzionale devono spesso affrontare lunghe attese o andare fuori regione. Non parliamo, quindi, di una scelta meramente politica o personalistica, ma di un vuoto normativo che coinvolge molti cittadini a cui il legislatore ha il dovere di dare risposte. Auspichiamo che le audizioni che si terranno nei prossimi giorni aiutino il Consiglio regionale a comprendere il valore di questa legge che ridà dignità di libertà di scelta ai malati terminali e rappresenta un diritto da garantire" conclude Alessandrini.



