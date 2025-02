Phenomena Japan, anche imprenditrice di Termoli a Tokyo

C'è anche un'imprenditrice molisana, Jessica De Cata tra le 26 italiane della moda, design e del settore gioielli, selezionate per partecipare alla seconda edizione di "Phenomena Japan", l'evento sull'internazionalizzazione delle imprese fondate o a conduzione femminile. La stilista termolese con il brand "Decata", autrice di un modello brevettato di camicie da donna, sarà in Giappone per portare avanti il "made in Molise".

Organizzato da Camera di commercio Chieti Pescara, Agenzia di sviluppo e Regione Abruzzo in collaborazione con Ifta (International Fashion Talent Association) della quale è vicepresidente la giornalista molisana Michela Zio, ideatrice di "Phenomena", il salone dell'imprenditoria femminile che torna quest'anno a Tokyo grazie al supporto della Camera di commercio italiana in Giappone e di Assocamerestero, l'associazione delle Camere di commercio italiane all'estero.

Gli incontri d'affari tra le 26 imprenditrici provenienti da Abruzzo, Molise, Campania, Umbria, Puglia, Liguria e Lombardia con i maggiori gruppi retail del Sol Levante si svolgeranno il 6 e 7 marzo in una location di Omotesandō, cuore pulsante del fashion business che ospita boutique di alta moda e negozi di lusso nel quartiere Shibuya.

In uno dei palazzi progettati dall'archistar Tadao Ando ci saranno gli incontri B2B e una serata di gala che farà da cornice all'assegnazione dei Premi Phenomena Japan 2025.

I premi, sei in tutto, verranno assegnati a quattro aziende (abbigliamento, accessori, gioielli e design) votate, in loco, dagli operatori giapponesi coinvolti nei B2B e altri due, a personalità femminili giapponesi, ancora top secret.

Per Tiziana Magnacca, assessore allo Sviluppo economico della Regione Abruzzo tra i progetti di punta del 2025 spicca Phenomena Japan: "un'iniziativa che celebra il talento e la creatività italiani in un contesto internazionale d'eccellenza.

Un'occasione unica per l'Abruzzo e per le nostre imprenditrici per portare il proprio modello di successo in un paese come il Giappone, dove la parità di genere sta ancora cercando un nuovo equilibrio".



