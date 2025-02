Organizzatori Jazz Terre del Sisma, 'andiamo avanti'

"Confidiamo che la Regione Abruzzo possa riconoscere appieno la rilevanza del Festival all'interno della propria strategia culturale, in un'ottica istituzionale ancora prima che economica". Corrado Beldì, presidente dell'associazione Jazz all'Aquila Ets organizzatrice del Festival 'Il Jazz Italiano per le Terre del Sisma', interviene così in merito al taglio dei finanziamenti erogati alla manifestazione dall'Assessorato alla Cultura della Regione Abruzzo.

"Da undici anni - sottolinea - il Festival è sostenuto dalla partecipazione, anche finanziaria, di numerose istituzioni private e pubbliche. Nel 2024, i contributi pubblici ricevuti ammontano a 100mila euro da parte del Comune dell'Aquila e a 25.000 euro da parte del Ministero della Cultura". Gli organizzatori comunque confermano l'XI edizione a settembre. A sottolineare l'esclusione da entrambi gli avvisi della Regione Abruzzo (Grandi Eventi e Contributi generali) è anche Stefano Morelli, segretario cittadino di Forza Italia all'Aquila che chiede alla Regione Abruzzo e al suo assessore di intervenire per trovare altri fondi. "Desta un certo stupore - rimarca - l'esclusione, del Festival dai finanziamenti. Sorge spontanea la domanda di come sia stata valutata dalla commissione preposta".

Critico anche Nello Avellani, segretario del Partito democratico dell'Aquila, per il quale questi tagli rappresentano "l'ennesimo scempio dei 'barbari' calati da Roma su Regione Abruzzo, l'ennesimo sfregio alla città dell'Aquila nel silenzio del sindaco 'assente' che non ha mai nascosto la volontà di cancellare tutto ciò che di buono avevano ottenuto le amministrazioni di centrosinistra, dal Festival della Partecipazione - scappato via a Bologna - al Festival della Montagna, recuperato quest'anno dopo anni di oblio".

Avvicinato a margine di un evento pubblico il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha comunque sottolineato: "E' improprio chiedere alla politica di commentare o giudicare l'attribuzione di punteggi che sono fatti da una commissione e sarebbe un reato intervenire".



