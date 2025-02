Manca acqua,Ruzzo chiude serbatoi per ricarica ad alta quota

Nei comuni della provincia di Teramo serviti dalla Ruzzo Reti, il 13 e il 14 febbraio sarà eseguita una chiusura dei serbatoi, con interruzione idrica dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, per permettere un maggior recupero delle riserve di alta quota, necessarie a garantire l'efficienza dello schema idraulico. I comuni e le località interessate alla chiusura dei serbatoi, per l'intero territorio comunale sono : Campli, Colledara, Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano e Tossicia. A Sant'Omero sarò sospeso il servizio idrico nell'intero territorio comunale, ad esclusione dell'ospedale Val Vibrata. Gli orari indicati si riferiscono all'inizio e alla fine delle manovre; pertanto, l'interruzione ed il ripristino dell'erogazione idrica effettiva potrà subire delle variazioni in anticipo e/o ritardo rispetto all'orario indicato, soprattutto per le utenze idraulicamente più sfavorite ed in funzione della capacità di compenso dei singoli serbatoi. Queste operazioni sono necessarie dopo la manutenzione al potabilizzatore di Montorio al Vomano.



