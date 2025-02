Carcere Sulmona si amplia, nuovo padiglione da primo marzo

Aprirà il prossimo 1 marzo il nuovo padiglione nel carcere di Sulmona. L'ufficialità è arrivata nel corso del vertice tra l'amministrazione dell'istituto di pena, il provveditore, Giacinto Siciliano e le organizzazioni sindacali. La nuova struttura è in grado di ospitare altri 265 detenuti ad alta sicurezza rispetto agli attuali 462. Gli ultimi nove sono arrivati nella giornata di ieri. L'incremento della popolazione carceraria non va di pari passo con il potenziamento dell'organico di polizia penitenziaria, almeno secondo Mauro Nardella, vice segretario generale Spp.

"Preoccupa e non poco, infine, il silenzio dei candidati sindaci proprio su questo tema. La politica locale, regionale e nazionale sembra non tenga conto del penitenziario sulmonese: il che è tutto dire sull'interesse che si ha per una realtà per la quale bene si farebbe a rivalutarne l'economia sociale atteso il fatto che saranno 700 i detenuti che abiteranno il carcere ma molti di più sarebbero i familiari desiderosi di venire a Sulmona per supportare il loro morale e il loro animo", rileva Nardella.



