Settimana a Campo Imperatore per l'Ic di Castellalto-Cellino

Circa 150 alunni della scuola secondaria dell'Istituto comprensivo Margherita Hack di Castellalto-Cellino (Teramo) stanno vivendo in queste settimane, sulle nevi di Campo Imperatore, un'esperienza preziosa per affinare le proprie abilità sciistiche.

Sotto la guida di maestri professionisti, gli studenti apprendono tecniche e segreti di uno sport affascinante. Gli istruttori, insieme ai docenti, seguono i progressi dei ragazzi, che quest'anno sono 40 in più rispetto alla scorsa edizione.

Gli studenti vengono incoraggiati a superare le proprie paure, migliorandosi giorno dopo giorno e scoprendo il valore della disciplina, della perseveranza e della fiducia in sé stessi.

In un'atmosfera di convivialità e condivisione, i ragazzi, divisi in due gruppi, hanno modo di creare legami più stretti, rafforzando lo spirito di gruppo e la collaborazione.

L'apprendimento sul campo, lontano dai banchi di scuola, offre loro l'opportunità di scoprire nuove passioni e affrontare le sfide con determinazione.

Un'esperienza che, da diversi anni, rappresenta per l'Istituto molto più di una semplice settimana sulla neve. Il progetto è reso possibile grazie alla volontà della dirigente scolastica, Simona Piantieri, e alla collaborazione degli insegnanti.



