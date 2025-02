Abruzzo, proposta legge contro aggressioni nel pubblico

"La Regione Abruzzo deve costituirsi parte civile nei procedimenti contro le aggressioni ai danni dei dipendenti pubblici". A dichiararlo è Leonardo D'Addazio, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che sull'argomento ha depositato una proposta di legge ad hoc a tutela degli degli operatori socio-sanitari, delle forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco, del personale scolastico e dei volontari della Protezione civile.

"L'escalation di episodi di violenza che vede vittime queste categorie professionali, fondamentali per la nostra società, non può lasciarci indifferenti - argomenta D'Addazio - parliamo di lavoratori che, spesso in condizioni difficili, garantiscono sicurezza, salute e assistenza alle comunità. La Regione Abruzzo ha il dovere di schierarsi apertamente al loro fianco, dando un segnale chiaro di sostegno concreto a chi opera per il bene comune e di riprovazione verso i responsabili dei vili gesti".

"L'iniziativa legislativa - prosegue il consigliere FdI - non è solo simbolica ma un impegno tangibile per una società più giusta e sicura. Auspico una rapida approvazione, invitando il Consiglio regionale e tutti gli attori istituzionali interessati a sostenerla con unità di intenti. La Regione deve essere un esempio di fermezza e solidarietà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA