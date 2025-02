'Lanterna magica', film per le scuole nel Giorno del Ricordo

L'Istituto Cinematografico dell'Aquila 'La Lanterna Magica' Ets propone un'iniziativa dedicata alle scuole medie e superiori in occasione della ricorrenza del Giorno del Ricordo.

La giornata, che ricorre oggi, è stata istituita nel 2004 al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

"Con l'intervento di Martina Orlando docente di Cinema e restauratrice cinematografica - viene spiegato in una nota - vogliamo proporre un approfondimento basato sul contenuto del film, sul genere e sull'importanza della riflessione per le generazioni future attraverso il linguaggio cinematografico".

Agli studenti delle scuole medie è suggerito 'Il tempo del ricordo. Le foibe e l'esodo istriano giuliano dalmata', un film del 2021 di Agostino Pozzi (contenuto disponibile su Youtube).

Alle scuole superiori viene proposto 'La rosa dell'Istria', pellicola del 2024 di Tiziana Aristarco (disponibile gratuitamente su RaiPlay). I link agli approfondimenti di Martina Orlanda, così come alle altre risorse, sono disponibili sul portale della 'Lanterna magica': Istitutocinematografico.org.

L'iniziativa è condotta in collaborazione con L'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA