Guanciale è l'abruzzese Trequarti nel podcast con la sua storia

Lino Guanciale diventa l'abruzzese Raffaele Trequarti in un podcast che ne ricostruisce il sogno americano che si dipana dalla natia Avezzano agli Stati Uniti (e ritorno) all'inizio del Novecento. Nato da un'idea di Anna Di Teodoro, scritto da Luca Bianchini e Marco Ponti, con la regia dello stesso Marco Ponti (che aveva già portato al cinema i romanzi di Bianchini "Io che amo solo te" e "La cena di Natale"), "Il mio sogno americano" — questo il titolo della storia interpretata dalle voci di Guanciale nei panni di Trequarti e di Bianchini in quelli del narratore — sbarca in rete sulle principali piattaforme digitali d'ascolto, come Apple Podcast, Amazon Music, Spotify. Sei episodi della durata tra i 15 e i 20 minuti, prodotti da Corìma, raccontano il viaggio di Raffaele, poco più di un adolescente che da Avezzano punta verso Ellis Island, alle porte di quella luminosa "fabbrica dei sogni" di cui tutti parlavano e che rappresentava l'ingresso in un nuovo mondo ricco di grandi opportunità.

"Mi chiamo Trequarti, Raffaele Trequarti": inizia così, alla Ian Fleming, il podcast nel suo primo episodio che passa poi a raccontare, tra avventure dolci e amare, gli incontri con personaggi del calibro di Henry Ford, di cui Raffaele diventerà amico e fidato collaboratore. "Il mio sogno americano. La vera storia di Raffaele Trequarti", è il racconto di un emigrante che dopo un difficile esordio a New York e l'abbandono da parte di uno zio inaffidabile, si trasferisce a Detroit divenendo il braccio destro del fondatore della casa automobilistica Ford con cui raggiunge il successo e il benessere economico. Tuttavia, il terremoto che devasta la Marsica nel 1915 e la forte nostalgia per Margherita, ragazza amata in patria, lo costringono a riconsiderare tutto. Decide di "restituire l'America agli americani" e di tornare "al paese", dove si rende conto che il vero valore non è nel denaro o nel potere, ma nell'amore e nella rinascita della sua terra d'origine. Sposata Margherita, investe nella ricostruzione di Avezzano, mettendo a frutto le conoscenze imprenditoriali acquisite oltreoceano. Infine, benché l'America continui a esercitare su di lui un fascino potente, è la vita semplice fra le montagne abruzzesi a conquistarlo. Dalle loro pagine social, Guanciale (nato ad Avezzano come il personaggio a cui presta la voce), Bianchini e Ponti hanno invitato il pubblico a conoscere la vicenda di Trequarti il cui podcast ha già collezionato migliaia di download in meno di una settimana.





