Arte, promozione territorio e overtourism al MAXXI L'Aquila

Cosa fa un travel designer? Quali gli strumenti e i segreti della sua professione? Come applicarli al mondo dell'arte? A rispondere a queste e altre domande saranno i professionisti della Fondazione MAXXI impegnati nelle attività del percorso per le competenze trasversali e l'orientamento MAXXI A[r]t Work organizzato al palazzo Ardinghelli, grazie al rinnovato sostegno della Camera di commercio Gran Sasso d'Italia - storico sostenitore fin dal 2019 del Pcto del MAXXI L'Aquila - e indirizzato agli studenti delle scuole superiori abruzzesi.

Alla prossima edizione, con inizio mercoledì 12 febbraio, parteciperanno oltre 100 alunni del Liceo scientifico Einstein di Teramo, del Liceo artistico Mazara di Sulmona, dell'Iis Turistico Duca D'Aosta, del Liceo artistico 'Fulvio Muzi' e dell'Iis 'Adrea Bafile' - Liceo scientifico dell'Aquila che andranno a sommarsi ai 650 studenti che hanno già partecipato alle attività del Pcto del MAXXI L'Aquila.

Agli studenti sarà offerta la possibilità di incontrare esperti del marketing territoriale e della progettazione per comprendere il valore del patrimonio artistico e culturale del territorio abruzzese e per riflettere, in un secondo momento, sulle migliori strategie che possano valorizzarlo nel rispetto delle linee guida del turismo sostenibile.

I beni culturali - dall'archeologia all'arte contemporanea - i siti Unesco dell'Abruzzo, il patrimonio culturale immateriale senza dimenticare l'impareggiabile patrimonio naturalistico sono i contenuti sui quali gli studenti ragioneranno mettendo in campo le competenze trasversali utili a una progettazione turistica attenta alla tutela del territorio, con la consapevolezza che la valorizzazione e la promozione del territorio non deve portare all'overtourism, tema quanto mai attuale come dimostrato dalla cronaca delle ultime settimane.

"Il fenomeno dell'overtourism non ci spaventa - spiega la presidente della Camera di Commercio, Antonella Ballone - basta avere la capacità di gestire al meglio i grandi afflussi di turisti. La diversificazione dell'offerta è la chiave, e come Camera di Commercio stiamo lavorando con impegno in questa direzione, supportando progetti che valorizzino le specificità dei diversi territori e promuovano un turismo sostenibile e responsabile".



