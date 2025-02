Imbrattata sede che domani ospita evento su foibe in Abruzzo

Vandali in azione a Giulianova, davanti alla Sala Buozzi, dove domani è previsto l'evento 'Io ricordo' promosso da Fratelli d'Italia in occasione del Giorno del Ricordo: ignoti hanno imbrattato la scalinata dell'edificio con le scritte 'No al revisionismo!' e 'Smart fasizmu, svoboda narodu' (morte al fascismo, libertà ai popoli, ndr).

"E' un atto di una gravità assoluta che non può restare impunito. Abbiamo già avvisato le forze dell'ordine e ci auguriamo che la legge faccia il suo corso. Imbrattano la città e i luoghi pubblici di tutti noi con parole vane e contraddittorie", sottolinea il coordinamento Fratelli d'Italia di Giulianova (Teramo), che ricorda quanto accaduto "qualche giorno fa alla Foiba di Basovizza" e si sofferma, a proposito dell'iniziativa di domani, sull'intento di "impedirci democraticamente di fare un convegno che vuole ricordare pagine dolorose di storia".

"Come sempre - aggiungono - morti di serie 'A' e morti che 'non contano' dimostrando qualunquismo, aridezza di cuore e becera ideologia. Invero da quello scritto emerge che non conoscono neppure le loro idee originarie e degenerano, con parole rumorose e vuote, in ignoranza storica, politica e umana". "Vi aspettiamo domani alle ore 17:30 in Sala Buozzi con lo storico e giornalista Giorgio La Porta", conclude il coordinamento di Fratelli d'Italia.



