A Roccaraso arrivati 50 bus, due mezzi rimandati indietro

Sono 50 i bus arrivati oggi a Roccaraso per la domenica sulla neve: gli autisti hanno superato i controlli al confine tra Castel di Sangro e Rionero Sannitico.

Due i mezzi invece rimandati indietro con i passeggeri al seguito: i rispettivi autisti non hanno esibito la ricevuta di prenotazione.

Altri dieci mezzi turistici sono stati autorizzati a raggiungere gli impianti sciistici e le strutture ricettive. La macchina dei controlli ha retto nella gestione degli arrivi: la prova del nove è attesa nel pomeriggio per la ripartenza dei turisti del 'mordi e fuggi'.



