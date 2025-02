SquiLibri, a giugno la 4/a edizione del Festival letterario

Torna dal 20 al 22 giugno, per il quarto anno consecutivo, il Festival di SquiLibri primo atto dell'estate di Francavilla al Mare (Chieti).

Nato dalla collaborazione tra la Scuola Macondo di Pescara, fondata da Peppe Millanta, e il Comune di Francavilla al Mare SquiLibri si afferma tra gli appuntamenti più attesi del litorale abruzzese "non solo per le grandi firme che ospita - come sostiene l'assessore alla Cultura, Cristina Rapino - e per il fatto di essere l'unica tappa regionale dello Strega Tour, ma anche per i molteplici appuntamenti vista mare dedicati a diverse fasce di età".

Immancabile, in ogni edizione, è la fiera del libro: una vera e propria vetrina per le case editrici indipendenti nel meraviglioso contesto offerto dal Festival.

"Abbiamo acceso i motori per questa quarta edizione che si preannuncia ancora più ricca e variegata delle altre, in un contesto nuovo che è quello della piazza Sirena - spiega Peppe Millanta che è il direttore artistico del Festival - Siamo contenti per l'attenzione e la cura che c'è verso questa manifestazione, in primis da parte dei cittadini, che l'hanno fatta loro, anche grazie alle numerose attività che di fatto sono state svolte durante tutto l'anno, grazie al finanziamento del Cepell e dell'amministrazione. Tante le novità che sveleremo piano piano in queste settimane che ci separano da giugno".

Soddisfazione anche da Luisa Russo, sindaco di Francavilla al Mare. Questo il riferimento per le pagine social: @squilibrifestivaldellenarrazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA