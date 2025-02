Sisma 2016, approvati interventi in due chiese nel Pescarese

È stato approvato il secondo lotto del progetto di consolidamento e restauro della chiesa di San Martino Vescovo a Elice (Pescara).

L'edificio di culto e il castello Castiglione costituiscono un caso unico in Abruzzo, poiché formano un unico blocco architettonico, collegati tra loro da un passaggio voltato.

L'edificio ha subìto danni a seguito degli eventi sismici del 2009 e del 2016. Il progetto prevede quattro azioni: consolidamento della volta, sia nell'estradosso che nella parte dell'intradosso non decorato, con rete Frcm in basalto e acciaio inox impressa su malta di calce naturale pura, collegata con diatoni a fiocco; cucitura con iniezioni armate dei quattro archi laterali; sarcitura e riparazione di tutte le lesioni, fessurazioni e sconnessioni presenti sugli apparecchi murari e nell'intradosso della volta con tecniche "tradizionali", quali lo scuci e cuci, la formazione di catenelle di mattoni, iniezioni di malta o di resina a seconda dell'entità della lesione; opere di finitura con coloritura finale e circoscritti interventi di completamento nell'aula centrale, nella zona absidale e nell'area del fonte battesimale. Il totale dei lavori è di oltre 166mila euro.

Sempre in provincia di Pescara, è stato approvato il progetto di riparazione e ripristino della chiesa di San Bernardo a Città Sant'Angelo. Sono previsti interventi di: demolizione e rifacimento della copertura lignea con capriate, previa realizzazione di cordolatura sommitale perimetrale in acciaio con perfori, barre e iniezioni e utilizzo di sezioni lignee di dimensioni adeguate; interventi sulle volte con ripristino della continuità previa ripresa delle lesioni e rinforzo estradossale diffuso tramite posa di placcaggio con reti in Frcm (fibra di basalto) a doppio strato e malta strutturale di calce; cuciture armate agli incroci murari, rinforzo degli architravi delle finestre attraverso l'inserimento di profili in ferro e ricostituzione della cortina frontale in laterizio. L'importo totale dell'intervento è di 1,5 milioni di euro.



