Sisma 2016: 942 mila euro per adeguamento asilo Corropoli

Sono stati trasferiti 942mila euro all'Ufficio speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo per la riparazione e l'adeguamento sismico dell'asilo infantile di Corropoli, in provincia di Teramo. A firmare il decreto il Commissario straordinario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli. Il finanziamento fa parte dell'Ordinanza Speciale 31, dedicata al più ampio programma di riparazione di tutte le scuole danneggiate dal sisma.

L'importo complessivo dell'intervento è di 4,71 milioni di euro e il trasferimento di oggi rappresenta un primo acconto per avviare le attività di progettazione e l'iter per l'affidamento dei lavori. In Abruzzo le scuole inserite nel programma sono 75, di cui 48 hanno aderito agli accordi quadro, tra cui anche l'asilo di Corropoli. "Restituiremo ai bambini di Corropoli un asilo sicuro e moderno - commenta il Commissario Castelli - La nostra priorità nella ricostruzione è anche arginare il più possibile lo spopolamento e per farlo servizi come gli asili sono assolutamente fondamentali".

"Ringrazio - aggiunge Castelli - il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l'Ufficio speciale per la Ricostruzione guidato da Vincenzo Rivera e il sindaco Dantino Vallese per il quotidiano impegno che ci accomuna. Gli accordi quadro per le scuole abruzzesi valgono oltre 200 milioni di euro: un investimento importante per il territorio e per le nuove generazioni".



