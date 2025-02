Nuovo test overtourism a Roccaraso, respinti tre bus su 13

Sono tredici i bus turistici che hanno passato la "dogana" e tre quelli respinti perchè sprovvisti di prenotazione: Roccaraso tira le somme nel primo giorno del nuovo weekend sulla neve a due settimane dal caos provocato dall'arrivo di 250 pullman dalla Campania con i turisti del 'mordi e fuggi'.

Alla zona filtro della Strada Marsicana 83, tra Castel di Sangro e Rioniero Sannitico, tredici bus hanno effettuato l'accesso, scaricando poi i passeggeri sulla statale 17, nei pressi dell'istituto Alberghiero, a Roccaraso. Gli autisti di altri tre mezzi, invece, sono stati rimandati indietro perché non avevano con loro la ricevuta di prenotazione. Inoltre, nel corso dei controlli, le forze dell'ordine hanno scoperto alcune irregolarità amministrative, comminando loro una sanzione.

Per domani sono 50 i bus previsti e sarà la prima domenica senza l'invasione dei tiktoker, tenendo conto del clima incerto e del posticipo serale del Napoli. Anche Ovindoli si prepara ad accogliere i sue dieci bus, in paese e sulle piste. La sfida lanciata nei giorni scorsi dalla tiktoker Rita Di Crescenzo non ha avuto seguito tanto che su un numero chiuso di 35 mezzi, solo dieci si sono prenotati.



