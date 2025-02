MovimentiAmo la Scuola, 2 giornate formative per docenti Abruzzo

Due giornate formative, ieri e oggi, a Teramo e Montesilvano (Pescara), dedicate alle docenti della scuola dell'infanzia in Abruzzo. A promuoverle è stato l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Organismo Regionale per lo Sport a Scuola, sotto l'egida del direttore scolastico Massimiliano Nardocci e la sinergica attività organizzativa del presidente dell'Orss, Antonello Passacantando, nel duplice ruolo anche di direttore del corso, e del coordinatore regionale di Educazione Fisica, Guido Grecchi, con il fattivo contributo dello staff regionale di Educazione Fisica.

Il corso era dedicato alle docenti degli Istituti che hanno aderito al progetto "MovimentiAmo la Scuola" a.s. 2024-25. In particolare, ieri nella palestra dell'Iis "Alessandrini", a Montesilvano, c'è stato l'incontro riservato alle docenti delle province di Pescara e Chieti, mentre stamani a Teramo, nella palestra dell'Iis "Blaise - Pascal", c'è stato l'incontro dedicato alle docenti delle province dell'Aquila e Teramo.

Le lezioni sono state tenute dai docenti dello Staff del Coordinamento di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva dell'Usr Abruzzo. Al termine tutte le docenti hanno ricevuto l'attestato di partecipazione.



