Al Gssi il convegno internazionale su matematica quantistica

Ben 165 partecipanti, 84 istituzioni accademiche, 22 paesi per 4 continenti rappresentati. Questi i numeri del convegno internazionale 'Mathematical Challenges in Quantum Mechanics' (Sfide matematiche in meccanica quantistica) in programma da domani al 14 febbraio al Gssi - Gran Sasso Science Institute.

L'iniziativa, organizzata dal Gssi insieme alla Sapienza di Roma e al Politecnico di Milano, ha l'obiettivo di presentare le sfide più attuali nella matematica della meccanica quantistica, dalla sua formulazione matematica fondamentale alle applicazioni più recenti. Questi temi saranno approfonditi attraverso tre corsi e sei seminari. Il convegno, per la prima volta all'Aquila, si inserisce in una lunga tradizione di scuole e incontri scientifici organizzati fin dalla fine degli anni Novanta. I tre corsi, rivolti a ricercatori in matematica e fisica, offriranno nuove prospettive sulla descrizione matematica di materiali innovativi che manifestano comportamenti quantistici su scale macroscopiche, come i materiali topologici e i supersolidi. Inoltre, verranno presentate le più recenti tecniche sviluppate per analizzare l'evoluzione di sistemi quantistici complessi.

"I seminari su invito sono pensati per offrire una visione ampia delle questioni più attuali nel nostro campo di ricerca - commentano gli organizzatori - senza trascurare il nostro interesse per le implicazioni filosofiche della meccanica quantistica e le sfide della fisica sperimentale più avanzata.

Questi aspetti saranno affrontati rispettivamente da luminari come Jos Uffink dell'Università del Minnesota e Pascal Naidon del Nishina Centre in Giappone". L'ambizione degli organizzatori è che il convegno a L'Aquila possa rafforzare le collaborazioni internazionali e ispirare nuovi sviluppi nel campo della meccanica quantistica. "La dimensione comunitaria del nostro centro storico, unita alle infrastrutture del Gssi e a quelle messe gentilmente a disposizione dal Consiglio regionale - spiega Serena Cenatiempo, professoressa ordinaria al Gssi e organizzatrice locale - crediamo possa creare un contesto ideale per favorire l'incontro e lo scambio".



