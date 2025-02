IA, Giustizia Amministrativa vince premio Agenda Digitale 2024

Individuare ricorsi connessi, migliorare la ricerca giurisprudenziale con connessioni semantiche, visualizzare norme e pronunce giuridiche citate negli atti, prevedendo anche un sistema di anonimizzazione dei provvedimenti. Queste, tra l'altro, le funzionalità della piattaforma di Business Intelligence e Intelligenza Artificiale realizzata da Giustizia Amministrativa, che ha vinto il premio 'Agenda Digitale 2024' per il miglior progetto innovativo, conferito dall'Osservatorio "Agenda Digitale" della School of Management del Politecnico di Milano, concorrendo nella sezione dedicata alle Amministrazioni centrali.

Nell'ambito delle progettualità Pnrr, in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, il Consiglio di Stato ha collaudato con successo il 30 settembre 2024 la piattaforma di Business Intelligence e Intelligenza Artificiale della Giustizia amministrativa, proposta nel 2020 tra le progettualità Pnrr, candidando tale piattaforma al premio. La progettualità è risultata vincitrice nella categoria 'Attuazione dell'agenda digitale'.

Il segretario generale della Giustizia amministrativa, Giulio Castriota Scanderbeg, nel ricevere il premio dall'Osservatorio nel corso della cerimonia finale a Milano, ha sottolineato "l'importanza di un risultato che testimonia la continuità di un impegno che già nel 2017 aveva portato la Giustizia Amministrativa a ricevere lo stesso prestigioso riconoscimento.

Il premio è la conferma di una visione lungimirante e del costante impegno della magistratura amministrativa a partecipare attivamente ai processi di innovazione tecnologica, governandone gli sviluppi con l'ausilio di tecnici competenti. Questo premio è un tributo agli sforzi congiunti di magistrati, personale amministrativo e partner esterni".

"Oggi più che mai - ha aggiunto - la centralità dell'innovazione tecnologica costituisce elemento cruciale della nostra strategia che, anche con il supporto sostenibile delle tecnologie di intelligenza artificiale e di strumenti di business intelligence, punta a rendere la Giustizia amministrativa sempre più efficiente, accessibile e trasparente per cittadini e imprese". La premiazione è avvenuta durante il convegno "Italia digitale: dalla semina al raccolto". Oltre al segretario generale, hanno partecipato alla cerimonia il responsabile del Servizio per l'Informatica, Brunella Bruno, il vice responsabile del Servizio e responsabile per la protezione dei dati personali, Nicola Bardino, e il direttore generale per le risorse informatiche e la statistica del Consiglio di Stato, Domenico Franco Sivilli.



