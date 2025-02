Calcio: a Carpi per il Pescara gara da non fallire

Anticipata di un giorno la conferenza stampa del collaboratore tecnico del Pescara Mattia Baldini in vista di Carpi-Pescara in programma domenica alle 19.30 in terra emiliana. Respinto il ricorso contro l'ultima giornata di squalifica, Silvio Baldini sarà ancora costretto alla tribuna e a guidare la squadra dalla panchina saranno il vice Mauro Nardini e proprio Mattia Baldini.

"Credo che la squadra sia migliorata dopo il mercato. Alberti per l'attacco è un giocatore che ci potrà dare una grossa mano.

Non dobbiamo demoralizzarci. Dobbiamo provare - ha detto Baldini junior questa mattina in conferenza stampa - a vincerle tutte da qui alla fine. Fino a quando la matematica non ci condanna proveremo ad arrivare primi. Il Carpi? Se il Pescara farà il Pescara, per loro sarà dura. Ho visto che ora con la chiusura del mercato stiamo rivedendo alcuni giocatori come qualche mese fa. La formazione? Chiedete al mister".

Il capitano Roberto Brosco alle prese con un affaticamento muscolare andrà in panchina. Al suo posto giocherà l'ex Novara Lancini. Out Letizia e Lonardi. In attacco sicuri di una maglia Merola e Tonin. A Carpi domenica prevista la presenza di oltre 200 supporters biancazzurri.



