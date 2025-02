Treni Sulmona-Carpinone,Castel di Sangro chiede ripristino linea

Il Consiglio comunale di Castel di Sangro (L'Aquila) ha votato all'unanimità la delibera che chiede il ripristino della storica tratta ferroviaria Sulmona- Castel di Sangro-Carpinone per il trasporto dei passeggeri. Finora la tratta è stata utilizzata solo per scopi turistici, mentre il comune altosangrino chiede la riapertura per le corse ordinarie.

"Spesso la rinuncia al servizio ferroviario ha comportato nel tempo il venir meno del concetto stesso di servizio pubblico e le popolazioni sono quindi meno propense ad accettare di buon grado il permanere delle chiusure. Si è sempre inteso evidenziare le linee che potrebbero sviluppare un potenziale traffico ordinario (pendolare e turistico), senza spese eccessive, trattandosi di tracciati ancora in ottime condizioni in quanto costantemente manutenute" osserva il sindaco, Angelo Caruso, che è anche presidente della Provincia dell'Aquila e aggiunge: "Si tratta di linee gestite da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) o da ferrovie regionali che si trovano in zone di particolare pregio paesaggistico, culturale e ambientale, che potranno tornare in servizio o essere maggiormente utilizzate valorizzando i relativi territori, anche grazie ai fondi del piano complementare". Da qui la richiesta formale della riattivazione a Regione Abruzzo, Trenitalia e Rfi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA