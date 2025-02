Senza medico 60mila abruzzesi, Di Marco 'la Regione si è mossa'

"Grazie alla nostra mobilitazione sulla carenza dei medici di base in Abruzzo e, nello specifico a Carpineto sulla Nora, la Regione si è mossa: abbiamo appreso in Consiglio regionale dall'assessore Verì che lo scorso primo febbraio sono stati contattati quattro medici di guardia medica.

Dopo mesi di inerzia e ben due atti di impegno e sollecitazione che ho prodotto per scuotere l'esecutivo abbiamo una reazione: se si avrà disponibilità di uno di questi, Carpineto tornerà ad avere un medico". E' quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale Pd Antonio di Marco, in riferimento al fatto che dal novembre scorso l'ambulatorio di Carpineto della Nora, paese di circa 500 abitanti in provincia di Pescara, è chiuso dopo la scomparsa del medico di famiglia. "Qualora non ci saranno risposte, la Regione si è comunque impegnata a fare una chiamata obbligatoria per medici di medicina generale a tempo determinato" aggiunge Di Marco.

"Bisogna condividere con la Asl, con i medici di famiglia e le istituzioni del territorio un percorso che porti a una migliore ripartizione dei medici soprattutto sulle aree interne - continua il consigliere di opposizione - Non è pensabile che centri abitati perlopiù da anziani e, dunque, con minori possibilità di movimento e migrazione verso altri paesi, pur se vicini, restino senza un servizio così sensibile per la comunità. Carpineto, ora, ma anche la lunga attesa di Elice e la denuncia del sindacato dei medici di base sono tasselli necessari a costruire una soluzione concreta con le Asl, che non lasci scoperto nessuno e dia risposte alla comunità su prevenzione e diritto alla cura. Sugli abruzzesi gravano già i pesanti disavanzi prodotti dalle Asl, il costo dei farmaci necessario a ripianarli e la carenza di questi negli ospedali, le lunghe liste di attesa, i costi della mobilità passiva - conclude Di Marco - e la rinuncia a curarsi, sebbene non sia un costo economico, ha un peso ben più importante perché condiziona e abbassa la qualità della vita delle persone e la sopravvivenza di migliaia di abruzzesi".



