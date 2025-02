Ricostruzione privata all'Aquila, 50 milioni in 2 mesi

Tra la fine del 2024 e gennaio 2025 sono stati rilasciati contributi per la ricostruzione privata per oltre 50 milioni di euro. Lo rende noto l'assessore del Comune dell'Aquila Roberto Tinari. Con questo importo sono state finanziate 37 pratiche, di cui 11 a beneficio di immobili che si trovano in città e 16 distribuite in 18 frazioni.

"L'attività dei nostri uffici - spiega in una nota Tinari tra le cui deleghe c'è proprio la ricostruzione privata - prosegue senza sosta e a ritmi sempre molto intensi, con l'obiettivo di arrivare in tempi stretti al completamento della ricostruzione privata post sisma 2009".

"Inoltre - aggiunge -il fatto che siano state soddisfatte un terzo delle richieste di buono contributo provenienti dal capoluogo e due terzi dalle frazioni conferma la massima attenzione dell'amministrazione Biondi per l'intero territorio comunale, allo scopo di non lasciare nessun cittadino indietro nella costante e non sempre facile opera di ricostruzione definitiva".

Alcuni interventi sono previsti anche in via XX Settembre.

"Finalmente - sottolinea Tinari - a breve sarà posto fine allo scempio al complesso denominato 'Fonte Preturo', di fronte al palazzo Giustizia, che gli aquilani hanno etichettato come l'edificio 'bombardato'".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA