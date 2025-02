L'Aquila alla Bit di Milano con Giubileo e Capitale Cultura '26

Il Comune dell'Aquila sarà presente alla Borsa Internazionale del Turismo, in programma a Milano dal 9 all'11 febbraio prossimi. Proprio nella giornata iniziale, domenica 9 febbraio, l'assessore con delega al Turismo, Ersilia Lancia, terrà un incontro sul tema 'L'Aquila: dal Giubileo 2025 a Capitale italiana della Cultura 2026'' nello stand della Regione Abruzzo.

"Un collegamento non solo ideale - ha spiegato l'assessore - quello tra la nostra terra, il grande appuntamento del 2026 e il Giubileo che richiamerà nella capitale milioni di pellegrini.

Una straordinaria occasione per ulteriormente valorizzare il messaggio di pace e riconciliazione che 731 anni fa Papa Celestino V ha donato al mondo e che ogni anno si rinnova con la Perdonanza".

"Confrontarsi su questi temi e sul percorso intrapreso in vista dell'Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026 al cospetto di una platea qualificata, operatori e portatori d'interesse - ha aggiunto Lancia - rappresenta una significativa occasione di promozione della città e delle sue peculiarità in uno degli appuntamenti più rilevanti a livello internazionali dedicati al turismo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA