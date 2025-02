Di Paolantonio canta María Grever nel singolo in uscita

'Cuando vuelva a tu lado' (Quando tornerò al tuo fianco) è lo standard della compositrice messicana María Grever che Sabina Di Paolantonio ha scelto per l'uscita del primo singolo, in programma domani, venerdì 7 febbraio, e disponibile su tutte le principali piattaforme musicali.

Il brano, insieme ad altri due singoli, fa parte di un album, 'Canción Bolero', la cui distribuzione è in programma per il mese di maggio. Teramana, Sabina Di Paolantonio, ha iniziato ad approfondire il canto jazz una decina di anni fa. Ha coltivato la passione per la musica da ragazzina studiando chitarra. In seguito si è dedicata al canto con la guida di Alessia Martegiani e ha approfondito la vocalità del repertorio afroamericano frequentando masterclass e seminari con Maria Pia De Vito, Tiziana Ghiglioni, Barbara Casini, Ada Montellanico, Ramberto Ciammarughi, Daniele Mencarelli, Max Ionata, Paolo Di Sabatino, Maurizio Giammarco, Bebo Ferra.

Gli arrangiamenti dei singoli brani sono frutto di una stretta collaborazione con Emanuele Di Teodoro, bassista teramano di talento. Inoltre, insieme a Morgan Fascioli, Di Teodoro è anche il produttore dell'album per l'etichetta discografica PlayCab. Al pianoforte c'è Arturo Valiante, al basso lo stesso Di Teodoro, ai sassofoni Fabrizio Mandolini, alla batteria e percussioni Niki Barulli. Il disco è stato registrato da Flavio Pistilli nello studio di registrazione FareMusika di Teramo. Il singolo, scritto da Grever nel 1934, ha varcato frontiere americane affermandosi come standard jazz (anche con il titolo inglese 'What a difference a day made'). La canzone narra di due innamorati che nel salutarsi si ripromettono di non dimenticarsi e sognano, in modo tenero e romantico, il momento in cui ritorneranno l'una a fianco all'altro ritrovando immutati la passione e l'amore messi alla prova dalla imminente lontananza.

"'Cuando vuelva a tu lado' - sottolinea Di Paolantonio - è stato scelto valutando le mie potenzialità espressive. Come per tutti gli altri brani dell'album che uscirà tra qualche mese, è stata operata una scelta accurata sugli autori, sul periodo storico di composizione e sull'evoluzione del genere".



