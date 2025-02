Confindustria, Rainaldi presidente L'Aquila Abruzzo Interno

Ezio Rainaldi, 57 anni, imprenditore aquilano, titolare di Vibrocementi L'Aquila srl è il presidente designato di Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno per il prossimo biennio.

Rainaldi ha ottenuto l'unanimità dei voti nel corso del Consiglio generale dell'associazione, che si è riunito ieri all'Aquila. L'assemblea generale di Confindustria, che verrà convocata nei prossimi giorni, provvederà, invece, ad eleggere la nuova presidenza e a sancire formalmente il passaggio di consegne tra Riccardo Podda, che ha guidato l'associazione per sei anni, e il nuovo presidente.

Rainaldi vanta un corposo curriculum nel mondo confindustriale: già presidente dei Giovani imprenditori e vice presidente di Confindustria L'Aquila, nel 1998, è stato delegato alla ricostruzione e responsabile dell'area aquilana di Confindustria nell'ultimo mandato. Consigliere di amministrazione di Sviluppo Italia Abruzzo nel 2000 è, attualmente, consigliere della Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia e consigliere generale della Fondazione Carispaq.

All'impegno associativo ha affiancato quello in ambito culturale come presidente del Tsa e del Teatro d'innovazione L'Uovo e assessore alla cultura del comune dell'Aquila, nel 2006. In ambito sportivo ha rivestito la carica di presidente del circolo tennis dell'Aquila.

"La nomina di Rainaldi - dichiara il presidente uscente di Confindustria L'Aquila, Podda - è in continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni per un'associazione sempre più coesa, a servizio degli imprenditori, attiva nel dialogo con gli enti locali e con i poli di eccellenza universitari, della ricerca e dell'innovazione che insistono sul territorio".

In una nota le linee guida del nuovo mandato: "una Confindustria autorevole sul territorio; la sinergia tra grandi e piccole e medie imprese, agevolando una collaborazione virtuosa; l'attenzione alle aree interne e alle infrastrutture; l'innalzamento del livello di ricerca e innovazione delle aziende". Altri temi toccati sono la facilitazione dell'accesso al credito, delle relazioni industriali e della valorizzazione di 'Excellence', la Business Academy di Confindustria L'Aquila.





