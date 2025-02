Acqua, dalla Bei 30 milioni di euro all'Aca per sistema idrico

Trenta milioni di euro all'Azienda comprensoriale acquedottistica (Aca) di Pescara, l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato a circa 450mila persone nel Pescarese e in parte delle province di Chieti e Teramo.

Erogato dalla Banca europea per gli investimenti (Bei), il finanziamento è sostenuto dal programma InvestEU dell'Unione Europea ed è destinato a supportare il programma di investimenti per l'acqua e le acque reflue di Aca per il periodo 2024-2026.

La prima tranche da 20 milioni di euro è stata firmata da Milena Messori, capo dell'Ufficio Bei in Italia, e da Giovanna Brandelli, presidente di Aca. Il finanziamento rappresenta il primo 'Prestito Verde' della Bei ad una impresa in Abruzzo.

Viene applicato ai progetti indirizzati alla sostenibilità, l'azione climatica e alla cura dell'ambiente. Tra le principali iniziative finanziate figurano l'estensione della rete idrica per garantire un accesso più ampio e affidabile all'acqua e l'introduzione di tecnologie avanzate per aumentare la qualità dell'acqua e la gestione delle acque reflue. Parallelamente, verranno implementate soluzioni per ottimizzare i processi operativi, riducendo i costi e incrementando l'efficienza complessiva del sistema idrico.

L'attenzione particolare all'aumento della resilienza del settore di fronte a futuri eventi climatici estremi rafforzerà la capacità del territorio di affrontare periodi di siccità e crisi idriche come quella che ha colpito l'Abruzzo nel 2024.

Questo progetto, viene sottolineato in una nota dalla Bei, avrà un impatto positivo non solo sulla gestione delle risorse idriche, ma anche sulla qualità della vita dei cittadini.

L'accordo si inserisce nel quadro di una collaborazione già avviata tra la Bei e la città di Pescara, che nel marzo 2022 ha visto la firma di 35 milioni di euro per il rinnovo delle strutture di smistamento dei rifiuti, l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica in scuole e edifici pubblici.

"Con questo nuovo accordo, ribadiamo la nostra vicinanza alle utility italiane e il nostro impegno per il miglioramento delle infrastrutture idriche in Italia - afferma Milena Messori, capo dell'Ufficio Bei in Italia - Grazie al sostegno di InvestEU, stiamo aiutando Aca Pescara a ridurre le perdite d'acqua, aumentare l'efficienza e garantire un servizio idrico di alta qualità ai cittadini, anche di fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici".

"I 30 milioni di euro - spiega la presidente di Aca, Giovanna Brandelli - avranno un impatto importante sul miglioramento della rete idrica presente sul territorio e garantiranno un servizio migliore nei prossimi anni. È la prima volta che Aca riceve una somma del genere da una banca così prestigiosa.

Questa è la prova che il percorso intrapreso dall'Azienda inizia a mostrare i suoi frutti con una ricaduta positiva del servizio".



