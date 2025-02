Ovindoli contro l'overtourism, bus a numero chiuso

Sulla scorta di quanto avvenuto a Roccaraso, anche il piccolo centro di Ovindoli prende le sue misure per gestire i flussi turistici della stagione, soprattutto alla luce della sfida lanciata dalla tiktoker, Rita De Crescenze, di trascinare i visitatori campani nella località marsicana.

Il provvedimento, adottato dal sindaco, Angelo Ciminelli, ordina il contingentamento del flusso degli autobus turistici, limitando la presenza al numero massimo di 35 mezzi al giorno su tutto il territorio di Ovindoli. Solo 20 saranno autorizzati a transitare sul tratto dell'anello della Magnola. L'ordinanza sarà adottata dal prossimo fine settimana fino al 2 marzo, come concordato con il Prefetto, Giancarlo Di Vincenzo.

"Avevamo già in mente di fare l'ordinanza perchè già nel weekend scorso abbiamo registrato problemi di circolazione, visto che nelle altre località sciistiche hanno poca neve"- sottolinea il sindaco che anticipa i tempi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA