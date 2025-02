Centrale Snam a Sulmona, si torna in piazza

"Un'opera inutile, dannosa, pericolosa e imposta". Con queste parole i comitati No Snam Abruzzo tornano a protestare contro la realizzazione della centrale di compressione Snam in località Case Pente a Sulmona.

Il sit-in con relativo corteo si terranno sabato 8 febbraio alle 11 "per ribadire con determinazione la contrarietà alla più grande infrastruttura fossile italiana degli ultimi 20 anni".

Secondo i comitati quei 2 miliardi e 500 milioni di euro necessari alla realizzazione del progetto Snam potrebbero essere destinati "allo sviluppo delle fonti energetiche pulite e rinnovabili, alle comunità energetiche e alla messa in sicurezza del territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA