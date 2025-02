Aggressione mortale all'Aquila, due condanne a 12 anni

La Corte di Assise dell'Aquila ha condannato a 12 anni di carcere con le accuse di omicidio preterintenzionale e concorso in rapina il cubano Carlos Omar Morales, di 24 anni, e il romeno Alexandru Dumitru Balan, di 37 anni, accusati di avere provocato la morte di Teodoro Ullasci, 52enne di origini sarde che viveva all'Aquila. Il pm Guido Cocco aveva chiesto 24 anni e 10 mesi di reclusione.

L'uomo il 22 marzo dello scorso anno è stato trovato senza vita in via Fortebraccio, nel centro storico dell'Aquila, nei pressi della scalinata di San Bernardino: secondo l'accusa, i due giovani avrebbero aggredito Ullasci con calci a pugni a scopo di rapina, in particolare uno di loro lo ha colpito con un sampietrino che è stato sequestrato; alla fine gli avevano portato via un portafogli con pochi soldi e un cellulare.

Ullasci era affetto da invalidità derivante da "disturbo bipolare in disturbo borderline di personalità che lo rendeva incapace di difendersi validamente; in particolare, l'evento morte si verificava per il violento pugno ricevuto sul viso che gli provocava una fibrillazione ventricolare con conseguente arresto cardiocircolatorio", si legge negli atti dell'accusa.

Il collegio di Corte di Assise, presieduto da Giuseppe Romano Gargarella, ha escluso la recidiva per Morales. Le motivazioni saranno pubblicate il 5 marzo. Gli imputati sono stati assistiti dagli avvocati Giulio Michele Lazzaro e Giulio Agnelli. Sarà presentato il ricorso in appello.



