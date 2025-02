Scuole, consiglio comunale all'Aquila su sicurezza sismica

Un Consiglio comunale straordinario aperto in cui si parlerà di vulnerabilità sismica delle scuole è stato convocato per lunedì 10 febbraio 2025 alle 14.30 a Palazzo Margherita. Lo rende noto il Comitato scuole sicure, sodalizio spontaneo che continua a chiedere sicurezza nei plessi aquilani.

"Serve adeguamento sismico di tutte le scuole dell'Aquila senza 'se' e senza 'ma' - si legge nella nota del Comitato - Chiediamo pubblicamente al sindaco se sia d'accordo con noi", perché "perché non è sufficiente proclamare l'attenzione alla sicurezza degli studenti: l'attenzione agli studenti deve essere confermata da atti concreti".

Il Comitato ha inoltre posto l'accento su una recente determina dirigenziale n. 270 del 28 gennaio, in cui il Comune ha affidato di nuovo le "verifiche tecniche della scuola media 'Dante Alighieri', Infanzia San Francesco e Infanzia 'Carla Mastropietro'". Per la scuola media Dante Alighieri - si legge ancora nella delibera - l'affidamento del "servizio di esecuzione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica della scuola" erano state affidate nel 2019 (determina n. 4558 del 08/11/2019). In questa determina, il Comune riconosceva quella scuola come 'edificio di primaria importanza sia in relazione all'elevato numero di utenti che lo utilizzano, sia alla funzione svolta dallo stesso trattandosi di una delle scuole medie che gravita intorno al centro storico dell'Aquila".

"Le verifiche tecniche su una scuola dichiarata così importante - incalzano i membri del comitato - perché vengono di nuovo assegnate a distanza di sei anni? Cosa è successo?".

"Sia per la scuola 'Mastropietro' che per la media 'Dante Alighieri' - prosegue la nota - nel 'Programma di Assetto della Ricostruzione Scolastica' (allegato alla delibera di Giunta comunale del 02/09/2019) era dichiarato che 'lo studio di vulnerabilità sismica verrà eseguito a breve'. Era il 2019. Sei anni fa. Perché nel 2025 viene assegnato di nuovo un incarico per le verifiche tecniche? Cosa è accaduto?"



