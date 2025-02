L'italiano nei cantieri, la Scuola edile consegna 16 diplomi

L'Ente Scuola edile - Cpt della Provincia dell'Aquila (Ese Cpt) ha consegnato ufficialmente 16 diplomi di "Italiano A2" a ragazzi stranieri. Il risultato è stato reso possibile attraverso una convenzione fortemente voluta dalla coordinatrice della Scuola edile, Valentina Scenna, e dalla dirigente scolastica del Centro provinciale istruzione adulti (Cpia), Alessandra De Cecchis.

Durante la cerimonia, è stata sottolineata l'importanza del percorso intrapreso. "Siamo molto contenti di questo primo passo - ha commentato il presidente di Ese Cpt, Sergio Palombizio - ha espresso grande soddisfazione per il successo di questo primo corso: spero che molti di voi decidano di partecipare al corso di 120 ore, che vi specializzerà nell'edilizia e sulla sicurezza. Ringrazio la scuola Cpia per il supporto in questa importante iniziativa".

Entusiasta la rappresentante della Caritas, Rossella Coppi.

"Sono sempre stata molto chiara: l'impegno è fondamentale - ha detto - Anche noi, però, dobbiamo sforzarci per comprendere le vostre necessità e il vostro mondo".

Francesca Giuliani, docente del Cpia, ha sottolineato l'importanza della rete creata per sostenere i partecipanti: "Il nostro obiettivo è quello di creare un ponte tra voi e il mondo esterno - ha commentato - Porto i saluti della dirigente De Cecchis, e ribadisco che questa collaborazione, che coinvolge associazioni, sindacati e la scuola edile, è stata un progetto nuovo e proficuo. Noi vi aiutiamo a imparare la lingua, gli altri vi aiuteranno a costruire il vostro futuro".

"Questa è stata un'opportunità anche per me - ha concluso Giuseppe D'Amuri, docente del corso - un'occasione per conoscere nuove realtà e imparare nuovi termini. Ho visto molta umanità e comportamenti esemplari. Spero che il futuro riservi altre possibilità come questa ad altri giovani". Alla cerimonia anche il vicepresidente Ese Cpt, Panfilo Di Felice e il consigliere Eliseo Iannini. La consegna dei diplomi rappresenta il primo step di un progetto più ampio. I partecipanti avranno ora la possibilità di proseguire con un corso di specializzazione di 16 ore dedicato alla muratura, che li preparerà al mondo del lavoro edile.



