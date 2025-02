Comitato Perdonanza, 'gestione efficace edizione 2024'

Il Comitato Perdonanza risponde alle critiche sollevati da alcuni esponenti del Partito democratico all'Aquila in merito alla 730/a edizione della Perdonanza celestiniana, a partire dalla gestione della serata inaugurale.

In una lunga nota, viene evidenziato che lo spettacolo inaugurale 'Un canto per la rinascita' del 23 agosto 2024 è stato ad ingresso gratuito per tutti, senza necessità di prenotazione: la piattaforma di ticketing è stata utilizzata solo per gli spettacoli successivi. Il Comitato conferma che dei 6.288 posti disponibili, 884 sono stati riservati a varie autorità e ospiti, precisando però che "molti hanno lasciato i propri posti per consentire ad altri spettatori di assistere alla parte che ha fatto seguito alla cerimonia ufficiale" di accensione del tripode. Il Comitato fa anche notare che è prassi comune che, in eventi di grande rilevanza, una parte dei posti venga riservata "per esigenze istituzionali e protocollari", come previsto dal cerimoniale. La lista degli invitati è stata curata dal Comitato organizzatore e dall'ufficio di gabinetto del sindaco. In merito agli allestimenti, il Comitato chiarisce che i palchi per le esibizioni sono stati installati secondo le specifiche richieste dagli artisti, "con gara di appalto per l'affidamento e senza procedura di somma urgenza".

Nella nota viene anche ricordato che il budget per la 730/a edizione della Perdonanza era di 780.000 euro, con contributi aggiuntivi da parte della Regione Abruzzo, del Ministero della Cultura, della Fondazione Carispaq e altri sponsor, utilizzati per coprire le spese artistiche, logistiche e di sicurezza. "La Perdonanza Celestiniana - viene sottolineato - continua a chiudere il suo bilancio in attivo. Giova ricordare che gli introiti del Comitato sono utilizzati per progetti di beneficenza, solidarietà, ricerca". Viene anche rilevato che "rispetto ad altri eventi nazionali come Umbria Jazz o Firenze Rock", i biglietti della Perdonanza rimangono a prezzi contenuti, "pur mantenendo un alto livello artistico". Questo ha contribuito al successo della manifestazione, con oltre 20mila presenze ai soli spettacoli principali e un forte coinvolgimento sui social media



Riproduzione riservata © Copyright ANSA