Torna a Miglianico il premio di versi 'PoetaMi'

Torna a Miglianico (Chieti), il premio 'PoetaMi', giunto alla 5/a edizione. L'obiettivo del Premio è quello di creare a Miglianico un "borgo poetico", con un appuntamento annuale incentrato interamente sulla poesia, dalla parola scritta a quella recitata, dagli incontri culturali alla poesia visiva. Il concorso è rivolto a maggiorenni ed è suddiviso in due categorie: poesia singola e raccolta edita. Per entrambe le categorie l'invio del materiale è consentito fino alle ore 24 del 12 aprile prossimo.

La giuria è composta da: Alessandro Di Zio (docente e poeta); Antonello Antonelli (docente e giornalista); Andrea Buccini (poetessa); Barbara Giuliani (poeta); Eleonora Molisani (giornalista e poetessa); Stefano Tieri (docente). La cerimonia di premiazione del concorso è prevista sabato 24 maggio a Miglianico nell'ambito di una giornata dedicata interamente alla poesia con conferenze e laboratori.

"Al quinto anno di vita, 'PoetaMi', che ha ormai fatto diventare Miglianico un vero laboratorio poetico nazionale - spiega il sindaco Fabio Adezio - regala un altro assetto importante alla nostra cittadina: dopo aver dato una collocazione degna alla biblioteca comunale, intitolata al nostro valente concittadino e poeta Paride Di Federico, venuto a mancare troppo presto, la quale sta diventando un punto di riferimento per i lettori, piccoli e grandi, grazie alle tante iniziative che si stanno realizzando, ci prepariamo a varare il 'Patto per la Lettura', che proporremo a diversi attori che ruotano attorno alla cultura del nostro paese".

"Naturalmente - aggiunge - la punta di diamante di questo patto sarà proprio 'PoetaMi', grazie al successo del quale siamo ormai pronti a candidarci al prestigioso titolo di 'Città che legge'. Ad organizzare il premio è la scuola Macondo - l'officina delle Storie di Pescara, in collaborazione con la Pro Loco di Miglianico e con il patrocinio dell'amministrazione comunale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA