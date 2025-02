'Research Diiie 2025': workshop su ricerca e innovazione

Una giornata per promuovere la ricerca e la collaborazione scientifica la ricerca in tutte le sue declinazioni. E' il tema del workshop dal titolo 'Reserach Diiie 2025' in programma mercoledì 5 febbraio al centro congressi 'Luigi Zordan' in piazza San Basilio. "In un periodo storico caratterizzato da rapidi cambiamenti e innovazioni senza precedenti - spiegano gli organizzatori - la ricerca diventa non solo una necessità, ma soprattutto una risorsa strategica per costruire un futuro più sicuro, giusto e sostenibile per le generazioni future".

Il workshop inizierà alle ore 9.30 con i saluti istituzionali del rettore Edoardo Alesse, del professor Vincenzo Stornelli, direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia (Diiie), del professor Marco Valente (Univaq Economia), del vicesindaco dell'Aquila, Raffaele Daniele, dell'assessore alle Attività produttive, lavoro e ricerca, Tiziana Magnacca, e del senatore Guido Quintino Liris.

Inoltre interverranno, Pierluigi de Amicis, presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila, Maurizio Capri, presidente dell'Ordine degli Avvocati della Provincia dell'Aquila, Ettore Perrotti, presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili dell'Aquila, Bernardo Giua Marassi, consigliere delegato di Confindustria L'Aquila - Abruzzo Interno, Massimiliano Iocco, consigliere delegato per industria 4.0 di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e Gabriele De Angelis, presidente del Trasporto Unico Abruzzese. Dalle ore 11 alle 13 è previsto un incontro dal titolo 'Il ruolo della ricerca nello sviluppo del territorio: alcuni casi di successo'.

Nel pomeriggio verranno analizzate le prospettive di crescita. Questa sessione verrà suddivisa in due tavole rotonde delle quali, una è dedicata a 'Il ruolo degli enti e degli ordini professionali per supportare la ricerca' alla quale parteciperanno i referenti degli enti e degli Ordini professionali. L'altra, dal titolo 'Aziende e territorio: il futuro della ricerca', analizzerà possibili sinergie col Diiie.

Per tutta la giornata, sarà presente una esposizione permanente dei poster della ricerca.



