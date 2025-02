Pd L'Aquila, per la Perdonanza serve trasparenza sulla gestione

"Nell'anno Giubilare, la gestione della Perdonanza sia trasparente e basata su correttezza amministrativa".

L'appello è della consigliera comunale del Pd Stefania Pezzopane che, stamane, con il consigliere Stefano Palumbo e il segretario del circolo L'Aquila centro Alessandro Tettamanti (assenti per impegni di lavoro il capogruppo Stefano Albano e il segretario dell'Unione comunale Nello Avellani), ha tenuto una conferenza stampa per svelare alcuni dettagli emersi, in queste settimane, a seguito di alcune richieste di accesso agli atti.

"Lo diciamo adesso, ad inizio del mese di febbraio - hanno spiegato - lo facciamo in conferenza stampa, ma depositeremo, ad horas, richiesta di convocazione delle Commissioni competenti: nell'anno Giubilare, la gestione della Perdonanza celestiniana dovrà essere incentrata sulla piena trasparenza".

Le riserve partono dalla serata inaugurale dell'ultima Perdonanza, il 23 agosto scorso. La serata era a ingresso gratuito; per avere un posto a sedere, però, bisognava prenotare il biglietto su una piattaforma di ticketing: "Ebbene - è stato sottolineato - l'amministrazione comunale ha bloccato 590 posti per le così dette autorità, cui si aggiungono 155 posti destinati a giornalisti, relegati tra l'altro in aree distanti dal palco e poco adatte per svolgere il lavoro di cronaca. In totale, sono stati riservati 884 posti dal gabinetto del sindaco e dal Comitato, togliendoli dalla disponibilità dei cittadini".

Il Partito democratico ha anche avanzato la richiesta di una gestione più oculata dell'allestimento dei palchi: "Nel 2024 - è stato sottolineato - per i palchi a San Bernardino, piazza Duomo, Collemaggio e piazza d'Armi sono stati spesi poco meno di 1 milione e 221 mila euro. Fino ad oggi l'amministrazione comunale si è mossa sempre in emergenza per allestire i palchi, procedendo in deroga e, così, finendo per affidare il servizio sempre agli stessi soggetti, senza ottenere i benefici dei ribassi che pure garantirebbero delle gare aperte, fatte per tempo". I dem hanno chiesto, dunque, una 'razionalizzazione' dei palchi, evitando di allestire una mega struttura davanti la Basilica di Collemaggio, come si è fatto negli anni scorsi.





