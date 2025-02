'Invasione' a Ovindoli? 'Noi stazione piccola, stiamo bene così'

"No, grazie, noi stiamo bene così. A noi non farebbe piacere se arrivasse tutta quella gente.

Abbiamo una stazione piccola, con parcheggi e servizi adatti alla nostra clientela fidelizzata dagli anni '60". Così Giancarlo Bartolotti, gestore degli impianti sciistici di Ovindoli (L'Aquila), in risposta all'annuncio della tiktoker napoletana Rita De Crescenzo di volersi spostare da Roccaraso a Ovindoli, altra località invernale frequentata soprattutto da turisti provenienti da Roma e in generale dal Lazio. "I nostri impianti sono aperti - prosegue Bartolotti - abbiamo una buona affluenza cadenzata regolarmente nei weekend, stamattina ci siamo svegliati con 10 centimetri di neve naturale in più e siamo contenti così, non ci manca niente".

Nel bacino sciistico di Ovindoli, denominato 'Monte Magnola impianti', è stata da poco inaugurata una nuova seggiovia, una quadriposto, intitolata a Max Bartolotti, figlio prematuramente scomparso del gestore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA