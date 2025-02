Cratere 2016, a Mosciano S. Angelo il punto sulla ricostruzione

Il punto sul processo di ricostruzione all'interno del cratere sismico del 2016; le ipotesi di rilancio di un territorio che comprende, solo per l'Abruzzo, ben 23 comuni suddivisi in tre province; le opportunità che si aprono per il mondo delle piccole e micro imprese delle costruzioni nei processi riguardanti sia il pubblico che il privato. Sono i temi al centro del convegno in programma domani, martedì 4 febbraio, alle ore 16, al Blu Palace Business Center di Mosciano Sant'Angelo (Teramo), promosso da Cna Artigiani Imprenditori d'Italia regionale con il patrocinio dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (Anci) dell'Abruzzo.

Saranno presenti il Commissario straordinario alla Ricostruzione, Guido Castelli, e il direttore dell'Ufficio speciale della Ricostruzione, Vincenzo Rivera, che illustreranno lo stato della ricostruzione e gli strumenti a disposizione del territorio.

L'incontro, dopo i saluti del presidente della Cna di Teramo, Bernardo Sofia, e del sindaco di Mosciano Sant'Angelo, Giuliano Galiffi, sarà aperto dalla relazione del direttore regionale di Cna Abruzzo, Silvio Calice, che interverrà sui risultati conseguiti e le strategie future per il mondo delle piccole imprese di costruzioni. Accanto a lui il presidente nazionale di Cna Costruzioni, Riccardo Masini, al quale spetterà delineare il ruolo delle imprese edili. L'ingegner Salvatore Calò, della Saint-Gobain Italia, parlerà dei sistemi di sicurezza e della sostenibilità dei processi. Il meeting è stato riconosciuto dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo: ai professionisti partecipanti saranno riconosciuti due crediti formativi.



