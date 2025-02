Consiglio Abruzzo: la settimana politica all'Emiciclo

La settimana politica all'Emiciclo si apre domani, martedì 4 febbraio, alle 10:30, con la seduta della Commissione Bilancio chiamata a esaminare il progetto di legge, di iniziativa di Giunta regionale, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni". Alle ore 15, nell'aula "Sandro Spagnoli" del Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila, si riunirà il Consiglio regionale.

Giovedì 6 febbraio, alle ore 10, è in programma la Commissione di Vigilanza, con il seguente ordine del giorno: Stato dei lavori e chiarimenti su tempistiche intervento per lo sviluppo dell'Aeroporto d'Abruzzo - Lavori di allungamento della pista (audizioni: direttore generale Saga, Luca Bruni; Rup progetto, Luisa Del Proposto; presidente Saga, Giorgio Fraccastoro), Realizzazione e gestione di un impianto di coincenerimento con recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi nella Frazione Casoli, Contrada Stracca, Zona Industriale del Comune di Atri (Terampo) - Ricorso Tar contro Regione Abruzzo e successiva sentenza (audizioni: Nicola Campitelli, cnsigliere delegato in materia di Ambiente, rifiuti e politiche energetiche; Pierpaolo Pescara, direttore Dipartimento Territorio-Ambiente; Dario Ciamponi, responsabile Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio; Enzo De Vincentiis, Ufficio Autorizzazione Emissioni - A.U.A. PE-CH; Aggiornamento situazione ricostruzione Rsa Montereale (audizioni: Nicoletta Verì, assessore Salute; Ferdinando Romano, direttore generale Asl 01; Massimiliano Giorgi, sindaco di Montereale).

Alle ore 12 si riunirà la Commissione Territorio per l'esame del progetto di legge, di iniziativa della Giunta regionale, "Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi" con le audizioni di: Confagricoltura L'Aquila; Cna Abruzzo; Rebee s.r.l.; Advanced Capital s.r.l.; Renewo s.r.l.; Giulianova FTV Prima s.r.l.; Alpi Capital s.p.a.; i Sindaci dei Comuni di Teramo, Pescara e Chieti; presidenti delle Province di L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti; sindaco del Comune di Lentella; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila-Teramo e Pescara-Chieti; Federazione regionale Abruzzo dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri d'Abruzzo; Collegio dei Geometri della Regione Abruzzo; Istituto Nazionale Urbanistica Abruzzo Molise; Associazione Nazionale Città del Vino.

All'esame della Commissione anche tre risoluzioni: "Deviazione temporanea traffico veicolare pesante da SS16", "Richiesta di modifica della denominazione della uscita autostradale "Val di Sangro" e "Chiusura Ufficio postale Comune di S. Valentino in A. C.".

Sempre giovedì, alle ore 15, è in programma la seduta del Comitato per la Legislazione con i seguenti punti all'ordine del giorno: esame dei progetti di legge "Disposizioni in materia di agricoltura sociale", "Disposizioni per il sostegno alle attività di studio e ricerca in ambito universitario"; della legge regionale Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna: attuazione e approfondimenti (audizioni: sindaco di Lecce nei Marsi (in qualità di capofila Area Interna Valle del Giovenco - Valle Roveto) e sindaco di Oricola (in qualità di capofila Area Interna Piana del Cavaliere - Alto Liri).

La Commissione per l'attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale e per lo studio del regionalismo differenziato è convocata per le ore 15:30 per esaminare il progetto di legge, d'iniziativa del presidente della Giunta regionale, "Modifiche alla L.R. 2 aprile 2013, n.

9, recante norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale" (audizioni: presidente Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi).



